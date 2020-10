Okrnjen progam za hokejiste Gorenjski glas Jesenice, Kranj – Hokejski klubi so ustavili vse dejavnosti v mlajših kategorijah, medtem ko treninge in tekme nadaljujejo v članski kategoriji. Tako sta v torek tekmo državnega prvenstva odigrala SIJ Acroni Jesenice in Slavija Junior. Domačini...

Sorodno







Oglasi