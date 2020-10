Ugrabitelji so ga pustili golega Dnevnik Policija je našla štiri vpletene v ugrabitev 36-letnika, ki se je konec maja zgodila na Obali. Zahtevali so denar, ki naj bi ga dolgoval neugotovljeni osebi, ker jih ni ubogal, pa se je moral sleči, nakar so ga porezali z nožem. Izkazalo se je, da...

Sorodno









Oglasi