Policisti v začetku meseca zaradi serije vlomov ovadili moškega, ki naj bi maja sodeloval pri ugrabi Večer Koprski policisti so v začetku meseca na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 41-letnika z območja Sežane, ki je bil junija letos vpleten v serijo vlomom v trgovine na območju Obale. Moški naj bi maja sicer sodeloval tudi pri ugrabitvi in izsiljevanju, so sporočili s Policijske uprave Koper.

