Zaposlenim, ki so bili v rizičnem stiku, bo potrdila izdajala medicina dela 24ur.com Pristojna ministrstva in službe usklajujejo protokol za primere, ko delavec zaradi stika z okuženo osebo ne more opravljati svojega dela, odločbe o karanteni pa zaradi preobremenjenosti NIJZ ne dobi več. Delodajalci bodo lahko predvidoma povračilo nadomestila plače za takšne delavce uveljavljali s potrdilom, ki ga bo izdala medicina dela.

