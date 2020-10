Gostincu Štormanu in njegovi hčeri pogojna kazen za poskus goljufije RTV Slovenija Celjski gostinec Zvone Štorman in njegova hči Elizabeta sta bila za poskus goljufije upnikov obsojena na enoletno pogojno kazen s preizkusno dobo dveh let. Tožilka je za oba zahtevala po leto dni zapora, obramba pa je predlagala oprostitev.

Sorodno









Oglasi