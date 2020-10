Sodba znanemu gostincu in njegovi hčerki: Obsojena zaradi poskusa oškodovanja upnikov Večer Nekdanji propadli gostinec Zvone Štorman in njegova hči Elizabeta Štorman zaradi poskusa oškodovanja upnikov obsojena na leto dni zapora s preizkusno dobo dveh let

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Jurij Zrnec