Jutri izpolnjeni pogoji za popolno zaprtje države #video SiOL.net Napovedi kažejo, da bi lahko bili do jutri izpolnjeni pogoji, ko lahko vlada sprejme tretji paket ukrepov. Ti pa pomenijo popolno zaprtje države, ponovno so mogoči omejitev gibanja med občinami, zaustavitev javnega prometa in zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti.

Sorodno







































































Oglasi