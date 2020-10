Poslanci pravijo, da svarilna pošta ni vplivala nanje SiOL.net V koalicijskih strankah zagotavljajo, da so podprli kandidata za viceguvernerko Arjano Brezigar Masten in ustavnega sodnika Anžeta Erbežnika. Menijo, da njuna neizvolitev ne kaže na neenotnost koalicije. V SMC, NSi in DeSUS trdijo, da svarilna pošta Anonymousa, ki so jo prejeli pred odločanjem, nanje ni vplivala. SMC je grožnje prijavila policiji.

