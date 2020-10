Erbežnik: "Žal v Sloveniji noben postopek izvolitve v strokovne funkcije ne more več potekati normal Večer Na tajnem glasovanju o kandidatih za ustavnega sodnika in viceguvernerko Anže Erbežnik in Arjana Brezigar Masten nepričakovano ostala brez zadostne podpore, čeprav so jo v SDS, SMC, NSi in Desusu napovedali

