Vesolje in Janez Janša za Donalda Trumpa – »Pojdi, zmagaj« Dnevnik Janez Janša je znova udaril na twiterju, ko je pred bližajočimi se ameriškimi predsedniškimi volitvami podprl Donalda Trumpa. Na družbenem omrežju so komentatorji hitro zavzeli mesta in podvomili v politično preudarnost tvita.

