Vlada pripravila navodila za obveščanje stikov, ki so bili v tesnem stiku z okuženim Lokalec.si Vlada RS je objavila navodila za obveščanje oseb, ki so bile v tesnem stiku z okuženo osebo. Po navodilu epidemiologa bo tisti, ki mu je bila potrjena okužba s korona virusom, obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku z okuženim. Če ima nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel kodo in s […]

Sorodno



































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Tomaž Berločnik

Goran Dragić

Zdravko Počivalšek