Od danes, ko je začel veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki določa omejitev gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19 začasno prepoveduje med drugim tudi ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev, tudi Posavski muzej Brežice zato do preklica zapira svoja vrata. preberite več » ...