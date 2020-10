111. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Podaljšala je tudi ukrepe iz Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

