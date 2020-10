Kaj nam prinaša peti protikoronski zakon? Poudarek je na zaščiti delovnih mest 24ur.com V veljavo je stopil peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic covida-19 in prinaša nove. Kot pravi gospodarski minister Počivalšek, je poudarek na zaščiti delovnih mest. Podjetja bodo lahko še najmanj do konca tega leta koristila subvencioniranje čakanja na delo na domu. Ukrepi sicer segajo še na področji zdravstva in socialnega varstva.

