Jeseničani tudi danes brez tekme Dnevnik Potem ko so zaradi zdravstvenih razlogov že v četrtek odpovedali oziroma prestavili tekmo alpske lige, ki bi jo morali odigrati jeseniški hokejisti, so ti tudi danes ostali brez načrtovanega dvoboja. Tekmo med Lustenauom in Sijem Acronijem...

Sorodno





Oglasi