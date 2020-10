Olimpija z novim kapetanom do nove zmage, Jeseničani spet brez tekme Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so v predtekmovanju Alpske lige vknjižili maksimalnih devet točk, so na uvodni tekmi rednega dela v Tivoliju s 6:3 premagali Val Gardeno. Člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki zaradi pozitivnih testov na novi koronavirus v taboru gostov še niso odigrali zadnje tekme predtekmovanja, bi morali redni del začeti pri avstrijski ekipi Lustenau, a na Predarlsko niso odpotovali. R...

