Zvečer konec padavin, jutri sončna nedelja Primorski dnevnik Atlantska vremenska fronta je danes po pričakovanjih dosegla naše kraje. Njen vpliv se bo zaključil zaključil pozno zvečer, ko bo zapustila naše kraje. Do tedaj se bodo še pojavljale krajevne padavine, ponekod tudi kakšna nevihta. Jutri se bo vreme izboljšalo in bo povečini sončno. Pričakovane prevetritve pa ne bo. Vremenska slika bo še umirjena in jesensko stanovitna, pred novim poslabšanjem v zač ...

