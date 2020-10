Vreme: Na vzhodu delno jasno, drugod oblačno z občasnim rahlim dežjem Dnevnik Danes bo na vzhodu še delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na...

