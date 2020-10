Handanović zmagal pri Zajcu, Iličićevi izgubili Sportal Sobotni spored 5. kroga italijanskega prvenstva sta odprla Atalanta Josipa Iličića in Sampdoria, pri kateri je srečanje na klopi spremljal 19-letni Nik Prelec. Sampdoria je vknjižila tretjo zaporedno zmago (3:1), Iličićevi pa so izgubili drugič zapored. Tudi v Genovi smo videli slovenski obračun, nasproti sta si stala Genoa Mihe Zajca in Inter Samirja Hadanovića. Z 2:0 je slavil Inter, ki je s tretjo zmago sezone skočil na tretje mesto.

