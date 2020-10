Minister za zdravje Tomaž Gantar z odredbo prekinja izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa, piše v danes objavljeni odredbi.