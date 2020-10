Trgovine ob nedeljah od zdaj zaprte, odprte le še redke izjeme SiOL.net Danes je prva nedelja, ko morajo biti skladno z novelo zakona o trgovini, ki je začela veljati v soboto, prodajalne ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme so med drugim manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter manjše prodajalne, v katerih bodo na te dni delali lastniki ali poslovodje sami.

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

referendum

Spletna prodaja Najbolj brano Osebe dneva Tomaž Gantar

Janez Janša

Tina Trstenjak

Josip Iličić

Marjan Šarec