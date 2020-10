Danes je prva nedelja, ko morajo biti skladno z novelo zakona o trgovini, ki je začela veljati v soboto, prodajalne ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte. Izjeme so med drugim manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah ter tiste manjše prodajalne, v katerih bodo na te dni delali lastniki ali poslovodje sami.