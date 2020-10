Pridržali opitega najstnika, ki je staršema grozil s pretepom SiOL.net Mariborski policisti so v soboto okoli 19.20 odredili pridržanje opitega 19-letnika, ki je kršil javni red in mir. Kot so pojasnili na mariborski policijski upravi, je najstnik razbijal inventar, žalil svoje starše z različnimi žaljivkami ter jim celo grozil, da jih bo pretepel.

