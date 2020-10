Pijan 19-letni Mariborčan doma razbijal in grozil ter žalil starše Lokalec.si Mariborski policisti poročajo o pijanemu najstniku, ki kljub opozorilom policistov ni prenehal s kršenjem zakona. Ob 19.20 uri so policisti v Mariboru odredili pridržanje do izstreznitve zoper vinjenega 19 – letnega kršitelja javnega reda in miru. Navedeni je doma razbijal inventar, starše žalil z raznimi žaljivkami in grozil s pretepom. Ker na opozorila policistov s […]

