V Sežani je padla tudi Olimpija, Tabor skočil na vrh lestvice! Sportal Tabor je v 8. krogu Prve lige Telekom Slovenije v peti tekmi v Sežani v tej sezoni še petič zmagal, po preobratu je z 2:1 premagal Olimpijo, in, vsaj do večera, skočil celo na vrh lestvice. V primeru zmage v Domžalah v zadnji tekmi kroga bi se tja vrnila Mura. V prvi nedeljski tekmi sta Bravo in Aluminij v Ljubljani remizirala z 1:1. V soboto sta se Ljudskem vrtu se z izidoma 1:1 končali tudi tekm...

