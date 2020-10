Leicester je na to zmago čakal 47 let Sportal V 6. krogu angleške premier lige je vodilni Everton na gostovanju pri Southamptonu izgubil z 0:2. Arsenal je v nedeljo v enem izmed derbijev kroga gostil Leicester City in izgubil. Edini gol na tekmi, že svojega šestega v sezoni angleškega prvenstva, je zabil Jamie Vardy. To je prva zmaga Leicestra nad Arsenalom v Londonu po letu 1973.

Oglasi