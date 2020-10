Kurtičevi v izdihljajih do točke, Juventus ni uspel streti trdožive Verone Sportal V 5. krogu italijanskega prvenstva je Cagliari brez Valterja Birse s 4:2 odpravil Crotone. Parma Jasmina Kurtića, ki je igral do 79. minute, je proti Spezii zaostajala 0:2, nato pa v sodnikovem dodatku po uspešno izvedeni 11-metrovki vknjižila točko. Juventus je brez Cristiana Ronalda doma le remiziral z Verono (1:1), ki je prejela šele drugi zadetek v prvenstvu. Krog bosta v ponedeljek na derbiju sklenila vodilni Milan in Roma.

Sorodno



Oglasi