Sin gradbenika, ki je s štafeto preplaval Rokavski preliv in zmagal na Giru #video Sportal Od nogometaša in plavalca, ki je pri rosnih 13 letih s štafeto preplaval Rokavski preliv, do zmagovalca Dirke po Italiji. Kdo je Tao Geoghegan Hart, 25-letni kolesar iz ekipe Ineos Grenadiers, ki je s končno zmago poskrbel za eno največjih kolesarskih presenečenj že tako neobičajnega leta 2020?

