Sredi pandemije Kim na zasebnem otoku priredila prestižno zabavo #video SiOL.net Samo enkrat v življenju imaš 40. rojstni dan in če si Kim Kardashian, ti niti situacija z novim koronavirusom ne prepreči, da ga ne bi praznoval. In to ne doma, v krogu moža in otrok. Celotno družino in kopico prijateljev je zvezdnica peljala za zasebni otrok ter se s tem še bahala na Instagramu.

Sorodno









































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Kim Kardashian

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Bojana Beović

Kevin Kampl

Anton Stres