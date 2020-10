Gasperini o Ajaxu: Za nas je to ključna tekma za napredovanje 24ur.com Dvoboj drugega kroga nogometne Lige prvakov med Atalanto iz Bergama in Ajaxom iz Amsterdama bo nosil velik slovenski pečat. Poleg Josipa Iličića v vrstah domačih bo na igrišču tudi slovenska sodniška zasedba z Damirjem Skomino na čelu. Torkov evropski nogometni spektakel bomo od 20.40 dalje prenašali na VOYO in Kanalu A.

