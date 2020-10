Janez Janša je včeraj kar preko Twitterja napovedal tožbo proti članu mariborskega SD-ja Tadeju Ekar topnews.si Epidemiološka slika se nezadržno slabša, predsednik vlade Janez Janša krivdo za nastalo situacijo išče v medijih in delu politike. “Osrednji mediji pogrnili na celi črti pri zajezitvi koronavirusa: Niso osveščali o pomenu zdravstvenih ukrepov, tistim, ki so nanje opozarjali, pa so metali polena pod noge,” je tvitnil članek s portala blizu vladajoče SDS Nove24, kasneje […]

