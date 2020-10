Jutri se začenja remont na gondoli Lokalec.si Na krožni kabinski žičnici na Mariborskem Pohorju v jesenskem času izvajajo redna vzdrževalna dela. Dela so letos razporedili v dva časovna termina, sporočajo iz Marproma: “Ta dela, ki so predpisana na določeno število obratovalnih ur žičnice, bodo potekala od 26. do 29. oktobra in od 2. do 6. novembra, ko gondola posledično ne bo delovala.” […]

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Tomaž Gantar

Boštjan Koritnik

Vlado Kreslin