Islamski svet se maščuje Franciji zaradi Macronove obsodbe radikalnega islama Nova24TV Že nekaj mesecev smo priča hudemu zaostrovanju odnosov med Francijo in Turčijo, še zlasti med obema političnima vrhovoma, kar je zlasti posledica različnih interesov v vzhodnem Sredozemlju, še bolj pa so se razmere med državama zaostrile, ko je Emmanuel Macron kritiziral radikalni islam, s čimer je tako močno razjezil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da […] The post Islamski svet se m ...

Sorodno





















Oglasi