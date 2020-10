Erdoganove sanje o osvojitvi Evrope SiOL.net Turški islamistični predsednik Recep Tayyip Erdogan že nekaj let spodbuja migrantske krize in nato izsiljuje Evropo za milijarde. V Evropi živeče Turke izkorišča kot nekakšnega trojanskega konja in jih poziva, naj osvojijo Evropo z demografskim džihadom.

