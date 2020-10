Ihan: Ljudje so tudi pod vplivom medijskih stališč začeli izbirati izključno rešitev, ki ustreza nji Reporter Zdravstveni strokovnjaki so na današnji novinarski konferenci na temo komu verjeti ob različnih informacijah o covidu-19 opozorili na problem razširjanja stališč in informacij, ki so strokovno povsem nepreverjene, a v javnosti pogosto dobijo veliko posluh

Sorodno























































Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Primož Roglič

Josip Iličić

Marjan Šarec