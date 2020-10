Logar med čakanjem na rezultate testa obiskal Narodno galerijo 24ur.com Medtem ko vlada sprejema vse strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, številke obolelih v bolnišnicah pa so iz dneva v dan višje, se člani vlade sami ne držijo pravil, ki so jih postavili. Zunanji minister Anže Logar je tako v petek po testiranju, še preden je izvedel, da je pozitiven, obiskal Narodno galerijo, se srečal z direktorico in v njihovih prostorih posnel krajši promoci...

