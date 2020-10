Pri molitvi in obhajilu največ šest ljudi Dnevnik V skladu z vladnim odlokom je Slovenska škofovska konferenca omejila število ljudi, ki so lahko hkrati navzoči pri osebni molitvi v cerkvi, in sicer z deset na šest, so sporočili s SŠK. Enako velja, ko duhovnik deli obhajilo. Po vladnem odloku so...

