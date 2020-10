»Tudi sam letos ne bom obiskal groba svoje mame in očeta« Radio Ognjišče Pred nami sta praznik vseh svetih in spomin vernih rajnih. Škofje pozivajo, da letos zaradi zdravstvenih razmer opustimo tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev ter obiščemo samo grobove v domači župniji oziroma občini, predvsem pa molimo za rajne. Nadškof Stanislav Zore je na današnji vladni novinarski konferenci dodal, da sveča, ki jo prižgemo na grobu, sveti zgolj ...

