Zakon o demografskem skladu neprimeren Dnevnik Državni zbor je včeraj z 79 glasovi za in dvema proti sklenil, da je predlog zakona o finančni razbremenitvi občin primeren za nadaljnjo obravnavo. V okviru prve obravnave, ki so jo poslanke in poslanci opravili minuli teden, so nekaj pomislekov...

Sorodno

































Oglasi Omenjeni demografija

SNS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Josip Iličić

Marjan Šarec