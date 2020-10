Razprava o investiciji v vojsko: Oster besedni dvoboj med Mescem in Pojbičem zurnal24.si Mesec: "Saj razumem, da so 'kafane' zaprte in se morate nekje zlajati. Ampak jaz tudi če bi vas ob treh zjutraj srečal za šankom, tega ne bi mogel več kot pol minute prenašati." Pojbič: "Kdo bo meni v državnem zboru govoril, da lajam? Kdo si to dovoli? En Luka Mesec, ki je bil v plenicah, ko smo se osamosvajali? Šmrkolin!"

