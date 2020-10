Vreme: pred nami so sončni dnevi SiOL.net Danes in v četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo jutri več v vzhodni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

