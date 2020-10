Slovenci v ligi prvakov do petih točk Ekipa Nogometaši milanskega Interja, pri katerem je Samir Handanovič branil celo tekmo, so v 2. krogu lige prvakov gostovali pri Šahtarju iz Donjecka in igrali 0:0. Atalanta Josipa Iličića je igrala 2:2 z Ajaxom, Atletico Jana Oblaka pa je s 3:2 odpravil Salzburg.



