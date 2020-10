Erjavec in Škerbinc sta se sporazumela: "Razumeva, da sva bila žrtvi spleta različnih okoliščin in i Večer V oktobrski številki revije Slovenska vojska so objavili del besedila sodne poravnave pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani med Miho Škerbincem in Karlom Erjavcem. "Oba razumeva, da sva bila žrtvi spleta različnih okoliščin in interesov," sta med drugim zapisala v poravnavi.

