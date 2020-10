Brigadir Škerbinc ob sodni poravnavi z Erjavcem: “Zame ta spor nikoli ni bil na osebni ravni. Zadovo Nova24TV Potem, ko je nekdanji minister za obrambo Karel Erjavec na začetku aprila lani na predlog generalmajorke Alenke Ermenc z mesta poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske razrešil Miho Škerbinca, je prišlo do poravnave. Brigadir Škerbinc, aktualni poveljnik poveljstva sil Slovenske vojske, je namreč preko Facebook profila zapisal, da je zadovoljen, da je prevladala modrost in da sta […] The post Br ...

Sorodno









Oglasi