Od kolesarjev do Zavezništva civilne družbe: pozivajo DZ naj 'zaustavi vlado' 24ur.com Iz petkovih kolesarskih protestnikov, ki so več mesecev vztrajali na ulicah prestolnice, se je oblikovalo Zavezništvo civilne družbe. To je na Državni zbor naslovilo javni poziv, naj zaustavi vlado, ki po njihovih besedah zlorablja trenutno epidemijo za "pospešeno uvajanje avtoritarne oblasti".

Sorodno Oglasi