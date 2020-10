Medij POP TV s pomočjo rušiteljev ukrepov izkazuje podporo petkovim kolesarjem, ki so se preimenovali v Zavezništvo civilne družbe in nekdanjemu zdravstvenemu ministru Dušanu Kebru. S tem pa podobni mediji delajo reklamo tistim, ki pomagajo rušiti vlado v času najhujše krize od osamosvojitve naprej in posledično rušiti njeno uspešno delo na gospodarskem ter zdravstvenem področju. […] The post Ubi ...