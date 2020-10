Predvideni izklopi elektrike za OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Petek, 30.10.2020: 306 LOVRENC 4 (1980/99), BITNER: med 8:00 in 8:15 uro ter med 12:00 in 12:15 uro. KOZJAK KUNGOTA, GRADIŠKA: med 8:30 in 13:00 uro. KORENA 6: med 8:00 in 14:00 uro. ZIMICA 1; JABLANCE: med 8:00 in […]

