Predvideni izklopi elektrike za OE Maribor Lokalec.si Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Sobota, 31.10.2020: ZG. SELNICA KRISTAL: med 8:00 in 15:00 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.

