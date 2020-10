Trener Olimpije priznal: Nismo še na tej ravni #video Sportal V Stožicah bo v devetem krogu Prve lige Telekom Slovenije pred praznimi tribunami danes na sporedu mestni derbi med Olimpijo in Bravom. Zmaji si želijo po porazu s Taborom v prejšnjem krogu vrnitve na zmagovita pota, svoje načrte pa ima tudi Bravo. "Naš cilj je zmaga in vse moramo podrediti temu, da bomo to pokazali tudi na terenu," je pred tekmo jasen trener Olimpije Dino Skender.

