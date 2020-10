Vroči Samardžić: To je velik plus za Olimpijo #video Sportal "Ljubljana je zelena," so po zmagi Olimpije v mestnem obračunu Prve lige Telekom Slovenije - v Stožicah je v četrtek gostoval Bravo (2:0) - zapisali pri zeleno-belih. Po zmagi, s katero so se zmaji povzpeli na drugo mesto in prekinili manj prijetno ozračje po porazu v Sežani, smo se pogovarjali s kapetanom Olimpije Miralom Samardžićem.

Sorodno





















































Oglasi